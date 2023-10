Österreichs Frauen mit Campbell wollen in Altach gegen Portugal ersten Nations League-Sieg

Österreich mit Campbell in Altach NEU Das Frauen-Nationalteam steht vor dem ersten Duell in der UEFA Women´s Nations League gegen WM-Teilnehmer Portugal in der Cashpoint Arena in Altach (27.10., 18:00 Uhr, präsentiert von Raiffeisen).

Auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam setzt beim Duell mit der"Seleção das Quinas" einmal mehr auf die Unterstützung des Publikums: „Man hat beim Spiel gegen Frankreich in Wien gesehen, was eine gute Stimmung ausmacht und wie sehr es uns Spielerinnen pushen kann. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir es in Altach geschafft haben, das Stadion gut zu füllen und ich hoffe, dass auch die restlichen Tickets noch abgesetzt werden.

Ein „umkämpftes Spiel“ im ersten Aufeinandertreffen mit der Elf von Cheftrainer Francisco Neto erwartet auch Teamchefin Irene Fuhrmann: „Wir haben das klare Ziel ausgerufen, die Liga A in der Nations League halten zu wollen und dafür alles zu investieren. Dementsprechend müssen wir in diesen beiden Spielen gegen Portugal möglichst viele Punkte holen. Damit uns das gelingen kann, braucht es eine geschlossene Teamleistung. headtopics.com

Resttickets sind noch über den Online-Ticketshop des SCR Altach sowie zu den Geschäftszeiten in der SCRA-Geschäftsstelle erhältlich. Je nach Verfügbarkeit sind auch Resttickets am Spieltag an der Abendkassa zu erwerben.

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/11/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/29/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/100/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/95/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9) headtopics.com

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Österreich mit Campbell in AltachDas Frauen-Nationalteam steht vor dem ersten Duell in der UEFA Women´s Nations League gegen WM-Teilnehmer Portugal in der Cashpoint Arena in Altach (27.10., 18:00 Uhr, präsentiert von Raiffeisen). Beim ersten Gastspiel in der Cashpoint Arena seit Dezember 2020 darf sich die ÖFB-Auswahl auf über 4300 Fans freuen. Auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam setzt beim Duell mit der 'Seleção das Quinas' einmal mehr auf die Unterstützung des Publikums. Weiterlesen ⮕

Österreich gewinnt das Nations League Spiel gegen Portugal mit 2:1Vor 4.800 Zuschauern in Altach feiern die rot-weiß-roten Frauen einen knappen Erfolg. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam feiert ersten Sieg in der Nations LeagueDas österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. Sie setzten sich gegen Portugal durch und verbesserten ihre Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam feiert ersten Sieg in der Nations LeagueDas österreichische Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der Nations League den ersten Sieg eingefahren. Mit einem 2:1-Sieg gegen Portugal verbessern sie ihre Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A. Weiterlesen ⮕

Österreichs Nationalteam kämpft im EM-Finale gegen FinnlandAFBÖ-Präsident Michael Eschlböck ist aufgeregt, denn „diesem Titel laufen wir seit 40 Jahren nach“. Defense-Koloss Thomas Schaffer fliegt dafür auch direkt aus Kanada zum Nationalteam: am Samstag wartet im EM-Finale Finnland. Österreichs Nationalteam im American Football will am Samstag (15 Uhr) das letzte Puzzlestück anbringen. Weiterlesen ⮕

Experte sagt massiven Regen in Teilen Österreichs anSpeziell im Süden und Osten des Landes ist in den kommenden Stunden mit teilweise heftigen Regenfällen zu rechnen. Auch Wien ist betroffen. Weiterlesen ⮕