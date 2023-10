Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam feiert ersten Sieg in der Nations League

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der Nations League im dritten Anlauf den ersten Sieg eingefahren. Die Österreicherinnen setzten sich am Freitag in Altach gegen(69.) brachten drei Punkte und damit deutlich verbesserte Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A. Portugals Anschlusstreffer kam zu spät (96.).Sport+) in Povoa do Varzim nun bei vier Punkten.

Der beweglichen Portugiesinnen, als Nummer 19 der Weltrangliste drei Positionen hinter Österreich, starteten druckvoll. Topstürmerin Jessica Silva tauchte bereits nach 37 Sekunden alleine vor Manuela Zinsberger auf, scheiterte aber an der ÖFB-Torfrau. Österreichs Defensive hatte in der ersten Hälfte alle Hände voll zu tun, machte sich das Leben mit Abspielfehlern aber auch selbst schwer. Francisca Nazareth traf das Außennetz (24.

Die Österreicherinnen hatten Glück, mit einem 0:0 in die Pause zu gehen. Nach Seitenwechsel waren sie deutlich besser im Spiel. Warnschüsse von Dunst (48.) und Höbinger (50.) fanden ihr Ziel nicht. Die erste ÖFB-Großchance vergab Laura Feiersinger: Campbell hatte für die AS-Roma-Legionärin aufgelegt, die schoss aber am linken Eck vorbei (57.). headtopics.com

Portugal drängte im Finish auf den Anschlusstreffer. Die eingewechselte Telma Encarnacao traf die Latte (81.), Tatiana Pinto schoss völlig freistehend neben das Tor (83.). Praktisch mit dem Schlusspfiff traf Tatiana Pinto noch per Kopf. Die Österreicherinnen gewannen dennoch auch das dritte Pflichtspiel-Duell mit Portugal und stellten in der Gesamtbilanz gegen die „Selecao das Quinas“ auf 4:3 Siege.

