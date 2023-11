Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-Arbeitssieg

Der Wind peitsche den Regen durch das nicht überdachte Stadion in Povao do Varazim, einer Kleinstadt an der Atlantikküste nördlich von Porto. Österreich trat zur vierten Partie der Nations League im kleinen Oval des Drittligisten an. Der befürchtete Hexenkessel blieb aus, weil etliche der 6.000 Fans angesichts des Wetters ihre Karten nicht nutzten.

Am Freitag hatte Österreich in Altach Portugal mit 2:1 geschlagen. Also ließ Teamchefin Irene Fuhrmann die Startelf unverändert. Im Spielverlauf jedoch war einiges anders als vor vier Tagen. Damals hatten die Österreicherinnen die erste Halbzeit verschlafen, Portugal hatte mit ihnen Katz und Maus gespielt. Diesmal hielten die Österreicherinnen dagegen und damit das Spiel mehr als offen.

