Österreichs Footballer sind Europameister

Österreichs Nationalteam im American Football hat am Samstag erstmals EM-Gold geholt. Die AFBÖ-Auswahl setzte sich in St. Pölten im Endspiel gegen Finnland mit 28:0 (7:0) durch. Gleich drei der vier Touchdowns gingen auf das Konto von Wide Receiver Philipp Haun, im zweiten sowie zweimal im letzten Viertel. Für Nummer drei sorgte zu Beginn des Schlussabschnitts Runningback Tobias Bonatti.

Die Österreicher standen vor knapp 6.500 Zuschauern zum dritten Mal in einem EM-Finale. 2014 hatte es vor 27.000 Fans im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Deutschland nach der zweiten „Overtime“ eine 27:30-Niederlage gegeben, 2018 setzte sich Frankreich gegen Rot-Weiß-Rot durch. Diesmal gelang nach Erfolgen gegen Frankreich, Ungarn und Italien auch der erfolgreiche Schlusspunkt. Die Finnen hatten sich im Semifinale gegen Schweden durchgesetzt.

