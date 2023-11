Österreichisches Podest beim ersten Weltcup-Skirennen der Männer

Mit drei Wochen Verspätung und einem rein österreichischen Podest ist das erste Weltcup-Skirennen der Männer in dieser Saison über die Bühne gegangen. Beim Slalom in Hochgurgl am Samstag setzte sich Manuel Feller vor Marco Schwarz und Michael Matt durch. Für den Tiroler, der bereits zur Halbzeit in Front gelegen war, war es der dritte Weltcup-Erfolg. Für ein Störfeuer sorgten Klima-Aktivisten mit einer Protestaktion kurz vor der Entscheidung.

Feller brachte erstmals eine Führung nach dem ersten Durchgang hinunter. Zuletzt hatte er am 21. März 2021 in Lenzerheide ein Rennen für sich entschieden, alle seine drei Siege fuhr er in Slaloms ein. In der gesamten vergangenen Saison hatte kein Österreicher einen Slalom gewonnen. Der letzte ÖSV-Gewinner vor dem Heimevent in Hochgurgl war am 9. Jänner 2022 in Adelboden Johannes Strolz gewesen.„Natürlich spielen sich da Szenarien im Kopf ab, die hat man einfach nicht unter Kontrolle. Aber ich habe immer versucht, mich auf das zu fokussieren, was ich zu tun habe“, erklärte Feller im ORF-Intervie





🏆 11. krone_at » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Männer-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup in Zermatt/Cervinia abgesagtDie Männer-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup in Zermatt/Cervinia ist am Samstag in der Früh abgesagt worden. Nach weiterem Schneefall in der Nacht sowie wegen der heftigen Windböen entschieden die Organisatoren und der Weltverband FIS, dass die Sicherheit der Läufer nicht gewährleistet werden könne.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 11. / 23,4375 Weiterlesen »

Tiroler Skirennen auf dem Gletscher: Diskussion über UmweltauswirkungenDer Tiroler Skirennfahrer äußert sich zu den Umweltauswirkungen der Skirennen auf dem Gletscher und betont die Bedeutung des Umweltschutzes.

Herkunft: KURIERat - 🏆 11. / 23,4375 Weiterlesen »

Weltcup-Auftakt :Federica Brignone führt nach der Topgruppe mit einem TraumlaufHeute startet der alpine Ski-Weltcup mit dem Riesentorlauf der Frauen in die neuen Saison. Hier verpassen Sie nichts!

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 11. / 23,4375 Weiterlesen »

SG Wiener Neustadt mit sieben Medaillen beim Kids CupNiklas Birnbauer und Filip Haumann schafften es auf das Podest.

Herkunft: noen_online - 🏆 11. / 23,4375 Weiterlesen »

ASK Loosdorf: Majcen stürmt Berglauf-Gesamt-PodestRolf Majcen vom ASK McDonald’s Loosdorf hat sich auf dem Zwölferhorn einen österreichweiten Topplatz gesichert.

Herkunft: noen_online - 🏆 11. / 23,4375 Weiterlesen »

'Keine Antwort!' Weiter Wachs-Wirbel im WeltcupDer Ski-Weltcup startete am vergangenen Wochenende mit einem echten Knall. Im ersten Rennen unter der neuen Wachs-Regel gab es eine Disqualifikation.

Herkunft: Heute_at - 🏆 11. / 23,4375 Weiterlesen »