Österreichisches Bundesheer unterstützt bei Waldbränden in der Steiermark

Seit Dienstag, den 2. April 2024, befindet sich das Österreichische Bundesheer im Assistenzeinsatz in der Steiermark. Nach dem Ausbruch von Waldbränden in den Ortschaften Großreifling (Gemeinde Landl) und Hinterwildalpen (Gemeinde Wildalpen) helfen nun vier Heeres-Hubschrauber der örtlichen Feuerwehr bei der Brandbekämpfung.

Das Österreichische Bundesheer unterstützt die zivilen Einsatzkräfte mit einem Agusta Bell 212 Transporthubschrauber in der Ortschaft Großreifling sowie zwei Agusta Bell 212 und einem S-70 „Black Hawk“ Mehrzweckhubschrauber in Hinterwildalpen. “Das Bundesheer steht immer rasch bereit, wenn es gebraucht wird. Unsere ausgebildeten Pilotinnen und Piloten helfen gemeinsam mit den zivilen Einsatzkräften vor Ort, die Flammen schnellst möglich zu bekämpfen. Ich wünsche unseren Soldatinnen und Soldaten viel Soldatenglück und allen Einsatzkräften viel Erfolg für ihren Einsatz“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanne

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FireWorldAT / 🏆 17. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kaffeeeis ist österreichisches Eis des Jahres 2024Die Eissaison wurde offiziell öffnet. Die österreichischen Salons haben die Eissorte der Saison gekürt. Und: Ein Oberösterreicher macht das beste Eis.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Melange im Stanitzel: Kaffeeeis ist österreichisches Eis des JahresDie Eissaison 2024 offiziell eröffnet: In Europa wird die Geschmacksrichtung 'Lütticher Waffeln' hoch gefeiert.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Bundesheer erhält verlegbares Fernmeldesystem „TCN“Verteidigungsministerin Tanner (ÖVP) übergab das „Tactical Communication Network“ der Truppe.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

'Verrückt': Bundesheer distanziert sich von Pro-Putin-Text eines BeamtenEin Wissenschafter der Landesverteidigungsakademie sorgte mit einer Publikation für Aufsehen. Das Verteidigungsministerium distanziert sich.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Bundesheer-Major begrapschte Soldatinnen in KaserneSchwere Vorwürfe gegen einen Bundesheer-Major aus Salzburg! Der Mann soll zwei Soldatinnen im Speisesaal unsittlich am Po begrapscht haben.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Bundesheer-Pinzgauer kollidierte mit Straßenwalze: Fahrer verletztAm Dienstagvormittag ereignete sich nahe Germanns im Bezirk Zwettl ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Bundesheerfahrzeug involviert war.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »