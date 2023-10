Österreichisches Bundesheer präsentiert sich mit Hercules-Transportmaschine und Hubschraubern

Insbesondere jener Teil des Vorfeldes, auf dem sich das österreichische Bundesheer unter anderem mit der Hercules-Transportmaschine, aber auch mit Hubschraubern und einem Eurofighter präsentierte, weckte das Interesse der Tausenden Besucher.Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie dann erneut, die Seite zu laden.

Hercules defekt: Bundesheer bietet Nehammer alternatives Transportmittel nach Israel anWeil die C-130 Hercules erneut ausgefallen ist, muss Bundeskanzler Karl Nehammer heute mit einer Ersatzmaschine nach Israel reisen.t Weiterlesen ⮕

Was man am Nationalfeiertag am Heldenplatz erleben kannAm Heldenplatz bietet das Bundesheer neben der alljährlichen Leistungsschau auch einige Stationen zum Mitmachen an. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Bundeskanzler Nehammer reist mit Clown-Kanone nach IsraelAufgrund des erneuten Ausfalls der C-130 Hercules muss Bundeskanzler Karl Nehammer heute mit einer Ersatzmaschine nach Israel reisen. Das Bundesheer setzt eine Clown-Kanone ein, um den Kanzler nach Tel Aviv zu befördern. Weiterlesen ⮕

Die vielen Gesichter des Österreichischen BundesheeresBeim Nationalfeiertag zeigt das Österreichische Bundesheer vielfältige Karrieremöglichkeiten auf. Wir stellen vier Berufsbilder vor. Weiterlesen ⮕

Trotz Terrorwarung: Riesenandrang am NationalfeiertagTausende Besucher stürmten Bundesheer-Leistungsschau und Angelobung am Wiener Heldenplatz. Einigen Rekruten wurde der Rummel leider zuviel. Weiterlesen ⮕