Österreichischer Bundeskanzler spricht Vertrauen in Nationalratpräsidenten aus

Der österreichische Bundeskanzler Nehammer hat öffentlich sein Vertrauen in den Nationalratpräsidenten Sobotka ausgesprochen. Dieser hatte zuvor behauptet, unter Druck gesetzt worden zu sein, Verfahren einzustellen. Nehammer bezeichnete die Affäre als einen Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung und kritisierte die Störung der Totenruhe.





Bundeskanzler Nehammer plant am Mittwoch Reise nach IsraelNach Besuchen von Staats- und Regierungschefs aus unter anderem den USA, Deutschland und Frankreich, wird Österreichs Kanzler Nehammer am Mittwoch gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala nach Israel fliegen. Im Vorfeld bekräftigte der Bundeskanzler erneut seine Unterstützung Israels.

Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch in IsraelBundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Mittwoch gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala nach Israel fliegen. Es handle sich um ein 'Zeichen der Solidarität mit dem israelischen Volk', teilte das Bundeskanzleramt am Dienstagnachmittag mit.

Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch in IsraelBundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird am Mittwoch gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala nach Israel fliegen.

Bundeskanzler Nehammer ist am Mittwoch in IsraelKarl Nehammer reist gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala und wird vor Ort auch die Familie einer österreichisch-israelischen Geisel treffen.

Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch in IsraelKarl Nehammer reist gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Fiala und wird vor Ort auch die Familie einer österreichisch-israelischen Geisel treffen.

Bundeskanzler Nehammer reist mit Clown-Kanone nach IsraelAufgrund des erneuten Ausfalls der C-130 Hercules muss Bundeskanzler Karl Nehammer heute mit einer Ersatzmaschine nach Israel reisen. Das Bundesheer setzt eine Clown-Kanone ein, um den Kanzler nach Tel Aviv zu befördern.

