Österreichische Winzersekte: Eine Gegenbewegung zu Prosecco & Co

Lieber fruchtig-süß oder doch trocken? Schaumwein ist ein äußerst beliebtes Getränk in Österreich. 27 Millionen Flaschen Sekt werden pro Jahr getrunken, etwa die Hälfte davon zwischen Ende Oktober und Silvester. Das Angebot an Sektvarianten stieg in den vergangenen zehn Jahren in Österreich massiv an, ebenso wie die Anzahl an Herstellern. Laut NÖ Wirtschaftspressedienst gibt es derzeit über 200 Sekthersteller.

"Früher gab es die großen Hersteller wie Schlumberger oder Henkel, die vor allem im östlichen Weinviertel Sektgrundwein eingekauft haben. Mittlerweile sind aber auch sehr viele Winzersekte auf den Markt gekommen", erklärt Reinhard Zöchmann, Präsident des nö.

Die Winzersekte würden am Markt jedenfalls sehr gut ankommen, als Beispiel für einen mittlerweile hochetablierten Hersteller nennt er die Familie Steininger aus Langenlois (Bezirk Krems). Auch das Preis-Leistungsverhältnis stimme bei den heimischen Winzersekten, betont der Weinbau-Präsident. headtopics.com

