Österreichische Universitäten unter den besten 100 Hochschulen

. Die Technische Universität (TU) Wien (Platz 84 in den Computerwissenschaften) und die Medizin Uni Wien (Platz 95 in Medizin/Gesundheitswissenschaften) konnten sich je einmal unter den besten 100 Hochschulen platzieren. Insgesamt gibt es Wertungen in elf Fächergruppen.

Die TU Wien und die Medizin-Uni Wien haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Für die Uni Wien ging es in den Geisteswissenschaften, den Rechtswissenschaften und den Erziehungswissenschaften teils recht stark bergauf, in den Life Sciences, der Psychologie und den Sozialwissenschaften verlor man leicht.

Dominiert werden die Ranglisten nach wie vor von Universitäten aus den USA und Großbritannien. Sie führen die Rankings in alllen elf Kategorien an. Die Universitäten Harvard und Stanford sind Nummer eins in je drei Fächergruppen, das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in zwei.Etwas weiter hinten bröckelt die Vormachtstellung der angloamerikanischen Hochschulen allerdings in einigen Kategorien, konstatieren die Ranking-Macher. headtopics.com

Aus Kontinentaleuropa erreicht nur die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich Top-Ten-Plätze. In den Computerwissenschaften kommt sie auf Platz fünf, in den Naturwissenschaften/Mathematik auf Platz neun.

Weiterlesen:

KURIERat »

Österreichische Universitäten unter den besten 100 HochschulenDie Technische Universität (TU) Wien und die Medizin Uni Wien haben sich unter den besten 100 Hochschulen platzieren können. Die Universität Wien erreichte gute Platzierungen in verschiedenen Fachbereichen. Die Rankings werden weiterhin von US-amerikanischen und britischen Universitäten dominiert. Weiterlesen ⮕

100 Projektideen für die Landesausstellung 2026Über 100 Projektideen haben Gemeinden, Betriebe und auch Privatpersonen nach Aufruf der Moststraße für das Rahmenprogramm der Landesausstellung 2026 vorgeschlagen. „Die Palette reicht von Millionenvorhaben bis hin zum einzelnen Künstler, der sich mit einem neuen Werk einbringen will“, sagt Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer. Weiterlesen ⮕

Bus-Terminal, Wien Arena: Wenn Wien scheitert, dann großWas ist los mit der Wien Holding? Nach der Verzögerung beim Bau einer neuen Stadthalle folgt nun die nächste Schlappe. Das stadteigene Unternehmen wirft die Investoren des Busterminals aus dem... Weiterlesen ⮕

In 3 Tagen durch Wien, Salzburg und die AlpenMit einer Fülle von Sehenswürdigkeiten, historischen Stätten und atemberaubender Natur - darunter 42.000 km Wanderwege und 23.000 ha Skipisten - zählt Österreich zweifellos weltweit zu den beliebtesten Reisezielen. Weiterlesen ⮕

Die Liebe zu Laminat: Helge Schneider in WienDer musikalische Humorist aus Mülheim kitzelte seine Fans an zwei Abenden im Wiener Konzerthaus. Weiterlesen ⮕

30 Jahre Läpschi-Tour: Jazz vom FeinstenDie Band „Koolinger“, bestehend aus sechs Ausnahmemusikern, ist in Wien Synonym für coolen, groovigen Jazz. Weiterlesen ⮕