Österreichische Skirennläuferinnen wollen im Nachtslalom von Flachau überraschen

Es ist einer der großen Saison-Höhepunkte im Frauen-Weltcup. Österreichs Skirennläuferinnen wollen im Nachtslalom von Flachau am Dienstag (18.00 und 20.45 Uhr/live ORF 1) mit dem Heimvorteil im Rücken überraschen. "Flachau ist mein Lieblingsrennen, das ist immer irrsinnig genial. Ein Nachtrennen vor österreichischem Publikum zu haben gibt immer einen Schub", sagte Katharina Gallhuber. self all Open preferences. Über 10.

000 Fans erwartet Die Vorfreude auf das"Schladming der Frauen" am allerdings eher mittelsteilen Hermann-Maier-Hang ist groß, über 10.000 Fans entlang der Strecke werden für Rambazamba sorgen."Flachau ist ein Klassiker, viele Zuschauer, eine gute Party - über Motivation braucht man bei unseren Läuferinnen nicht reden", sagte Cheftrainer Roland Assinger. Die Athletinnen widersprachen nicht. Allerdings lief die Vorbereitung auf das seit 2010 als"Nightrace" ausgetragene Highlight nicht gänzlich ohne Sorge





