Österreichische Regierung präsentiert Ergebnisse der Corona-Aufarbeitung

Die Regierung hat ihre Aufarbeitung der Corona-Pandemie abgeschlossen. Am Donnerstag veranstaltete die österreichische Bundesregierung eine Pressekonferenz, bei der die Ergebnisse des Corona-Aufarbeitungsprozesses präsentiert wurden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat vor den Journalisten auch Fehler eingeräumt.

Aus dem von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) federführend betreuten Projekt, das Studien und einen Dialogprozess mit der Bevölkerung umfasste, werden Maßnahmen abgeleitet - etwa eine strukturierte Etablierung von Krisenkommunikation. Empfehlungen gibt es auch für Wissenschaft, Medien und Bevölkerung. Nehammer würde vieles anders machen In der Studie habe sich nun herausgestellt, was gut gelaufen sei und wo Fehler passiert seien, sagte Nehammer bei einer Pressekonferenz. Letztere gelte es nun zu analysieren und in Zukunft zu vermeiden."Mit dem Wissen von heute würden wir vieles anders machen", betonte der Kanzle





Die Bundesregierung hat den bereits angekündigten Bericht zur Corona-Aufarbeitung vorgelegt und gibt dabei zu, deutliche Fehler in ihrer Pandemie-Politik gemacht zu haben.

