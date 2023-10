Österreicher staunen über partielle Mondfinsternis

Kurz nach 21.00 Uhr zückten Natur-Fans in Österreich ihre Fernrohre und Kameras um das seltene Ereignis zu erleben und festzuhalten. So auch-Leserin Melissa."Ich komme aus Eisenstadt und war wirklich glücklich, dass ich das miterleben konnte. So etwas sieht man nur selten im Leben. Es war echt wahnsinnig schön", schwärmte die Burgenländerin.

Auch Tatjana (27) aus Hirschstetten war begeistert von dem Naturphänomen. Die Wienerin versuchte mit ihrem Fernglas so viele Eindrücke wie möglich zu gewinnen:"Dank meines Feldstechers konnte man so richtig die dunklen Flecken am Mond sehen. Der Moment war einfach unglaublich da ich realisierte, dass dieser Schatten am Mond ein Teil unserer Erde ist! Wie unglaublich und bemerkenswert!".muss man sich übrigens noch einige Zeit gedulden.

Partielle Mondfinsternis am Samstag in Europa, Afrika und AsienAm Samstag gibt es in Europa, Afrika und Asien eine partielle Mondfinsternis. Der Schatten der Erde wird einen Teil des Mondes verdunkeln. In Österreich wird der Himmel größtenteils frei von Wolken sein. Die nächste Mondfinsternis findet erst im März 2024 statt. Weiterlesen ⮕

So siehst du heute die Mondfinsternis über ÖsterreichUm 21.34 Uhr wird es ernst: Eine partielle Mondfinsternis wird über Österreich sichtbar. Doch das Wetter spielt nicht überall mit. Weiterlesen ⮕

Spektakel für Astronomiefans: Schatten der Erde fällt auf MondSchlechte Nachricht vorab: Die partielle Mondfinsternis ist wohl wegen Wolken nicht überall in Österreich zu sehen. Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis am Samstagabend zu sehenEine partielle Mondfinsternis kann man Samstagabend - gutes Wetter vorausgesetzt - von Österreich aus beobachten. Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis: Ein spektakuläres Ereignis erwartet uns!Am Samstag, 28. Oktober erwartet uns ein spektakuläres Ereignis: Eine partielle Mondfinsternis wird den Nachthimmel erleuchten und bis zu 13 Prozent der Mondscheibe verdecken. Weiterlesen ⮕

Schauspiel der partiellen Mondfinsternis durchs Teleskop zu beobachtenZum Saisonabschluss lädt das Astronomische Zentrum Martinsberg zur Beobachtung der partiellen Mondfinsternis durchs Fernrohr, die heute, 28. Oktober ab circa 21 Uhr beginnt. Dabei wird der Kernschatten der Erde den Mond bis zu zwölf Prozent bedecken. Weiterlesen ⮕