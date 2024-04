Österreicher essen zu viel Fleisch

Herr und Frau Österreicher essen zu viele Schnitzel bzw. generell zu viel Fleisch - und haben damit bereits am 7. April die für das ganze Jahr empfohlene Menge verspeist, machte 'Vier Pfoten' am Donnerstag auf den entsprechenden 'Meat Exhaustion Day' aufmerksam. Darum geht's: 'Fast vier Mal soviel Fleisch wie empfohlen - das ist alarmierend', betonte Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. In Deutschland ist es erst am 21. April so weit, in der Schweiz am 6. Mai. self all Open preferences.

Schlecht für Gesundheit und Klima Basis für die Berechnung ist die so genannte 'Planetary Health Diet', ein wissenschaftlich fundierter Speiseplan, der von der EAT-Lancet Kommission erarbeitet wurde. Dieser berücksichtigt die Auswirkungen der Ernährung sowohl auf das Klima als auch auf die menschliche Gesundheit. 'Weltweit werden jährlich unglaubliche 83,3 Milliarden Nutztiere geschlachtet. Die industrielle Tierhaltung ist die zweitgrößte Quelle für CO2-Emissionen', so Weissenböc

