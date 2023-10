Österreich und Portugal spielen torloses Remis in der Frauen Nations League

Im Altacher Schnabelholz fand am Freitag Abend das Frauen Nations League Spiel zwischen Österreich und Portugal statt. Mit dabei auch Lokalmatadorin Eileen Campbell, die von Teamchefin Irene Fuhrmann in die Startelf beordert wurde.

Die Österreicherinnen starteten nervös in die Partie, die Gäste übernahmen quasi vom Anpfiff weg das Kommando. Auch die erste große Chance fanden die Damen der iberischen Halbinsel vor, Jessica Silva scheiterte nur wenige Minuten nach Spielbeginn an Keeperin Manuela Zinsberger. Von der ÖFB-Auswahl war offensiv in Halbzeit eins nur wenig zu sehen, so gesehen musste man mit dem torlosen Remis zur Pause zufrieden sein.

Die Kabinenansprache von Fuhrmann muss dann aber sehr gut angekommen sein, denn die Österreicherinnen kamen wie verwandelt aus den Katakomben. Bissiger, agressiver und spielstärker wurden nun die Gäste unter Druck gesetzt. Es folgte die beste Phase im Spiel der Hausherinnen, nach Vorarbeit von Campbell vergab Feiersinger die bis dahin beste Gelegenheit auf das 1:0. headtopics.com

Iin Minute 63 war es dann aber so weit, nach einer Ecke versuchte sich Zadrazil mit einem Abschluss, wurde aber von der Defensive abgeblockt. Was folgte war ein kurioses Eigentor, xx schoss xx an den Rücken und von dort kullerte der Ball über die Linie.

Österreich blieb jetzt dran und Dunst erhöhte nach Vorarbeit von Campbell und Höbinger auf 2:0, die Stimmung in der mit 4.800 Zuschauern ausverkauften CASHPOINT Arena war prächtig. Auch der späte Anschlusstreffer von Tinto (96.) änderte daran nichts mehr, einige Minuten zuvor erhoben sich die Zuschauer von ihren Rängen, auch um Eileen Campbell bei ihrer Auswechslung mit dem verdienten Applaus zu verabschieden. headtopics.com

