Österreich tritt „Sky Shield" bei und investiert Milliarden in die Luftraumsicherung

Ausgerechnet das Land, das lange die Neutralität als Schutzschild vor sich trug, will Milliarden in die Luftraumsicherung investieren. Österreich tritt „Sky Shield" bei. Nur die FPÖ hält es für ein NATO-Projekt.Regierungsmitglieder schalten ihr Handy ohnehin nur selten ab, als Verteidigungsministerin kann die ständige Erreichbarkeit aber überlebenswichtig sein.

Würde eine fremde, bewaffnete Drohne die Sicherheit des Landes bedrohen, müsste Klaudia Tanner, ÖVP, den Eurofighter-Piloten einen finalen Befehl geben: Abschießen, und zwar mit ihren sogenannten Luft-Luft-Raketen (sie werden von der Luft aus abgefeuert, um in der Luft zu treffen) namens IRIS-T. Wenn Militärs dieses Worst-Case-Szenario durchspielen, und das ist Teil ihres Jobs, wird sie allerdings ein Schaudern erfüllen. Die Sache hat nämlich gleich mehrere Haken. Der fremde Flugkörper sollte sich durch die bewaffneten Eurofighter vernichten lassen. Die Piloten und ihre Abfangjäger müssten bereitstehen – nachts ist das derzeit nicht der Fal





