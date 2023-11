Österreich spielt gegen Portugal in der Nations League

Povoa do Varzim ist eine Kleinstadt in der Nähe von Porto im Norden von Portugal (19.15 Uhr, live ORF Sport +). Dort spielte heute Österreich in der Nations League gegen Portugal. Der dortige Männer-Klub Varzim SC spielte schon einmal in der höchsten Liga, derzeit kickt man aber nur in der dritten Liga herum.

Am Montag hatten die Österreicherinnen Abschlusstraining und kamen zufrieden ins Hotel zurück. „Ich finde es ganz cool, dass die Zuschauer so eng am Spielfeld sitzen“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann. Für das heutige Spiel wurden 6.000 Zuschauer erwartet. Das ist für den portugiesischen Frauenfußball viel, das ist für den österreichischen Frauenfußball viel, denn erst seit kurzem liegt der Zuschauerrekord bei knapp über 10.000.

6.000 sind aber nicht viel für die österreichischen Teamspielerinnen. „Ich glaube nicht, dass das eine von uns beeindrucken wird“, sagte Barbar Dunst. Auch wenn die Fans eng sitzen und lauter werden. Dunst: „Fast alle von uns haben schon vor einer größeren Kulisse gespielt. Bei uns in Frankfurt kamen zuletzt im Schnitt 20.000 Fans.“ Österreichs Teamspielerinnen sind hautnah dabei in den Entwicklungen im Frauenfußball. headtopics.com

Leicht zu erklären ist die Wichtigkeit des Spiels. „Wir wollen auch in Portugal gewinnen. Das wäre ein Riesen-Schritt in der Nations League“, sagte Sarah Zadrazil. Denn Platz zwei in der Gruppe bedeutet den fixen Verbleib in Liga A der Nations League. Der Dritte muss Playoff gegen einen Zweiten aus der B-Liga spielen. Und nächstes Nations League bekommen die ersten zwei Klubs der vier A-Ligen ein Fix-Ticket für die EM 2025 in der Schweiz.

