Österreich punktet im Herbst mit buntem Farbenmeer und Wellness

Ein buntes Farbenmeer aus Blättern, Wellnessen mit Bergpanorama-Aussicht oder ein Städtetrip: Österreich punktet im Herbst. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) und Mindtake. Rund 1000 Österreicherinnen und Österreicher wurden nach ihren Plänen für die Herbstferien befragt. Das Ergebnis: 35 Prozent nutzen die Zeit für Urlaub.

Anstieg der Wildunfälle im Herbst in ÖsterreichIm Vorjahr gab es 301 Wildunfälle mit Personenschaden in Österreich. Die Zahl der Verletzten stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Besondere Vorsicht ist in den frühen Morgen- und Abendstunden geboten. Weiterlesen ⮕

Gefahr von Wildwechselunfällen im HerbstIm letzten Jahr wurden 334 Menschen bei Wildwechselunfällen verletzt. Besondere Vorsicht ist in den Morgen- und Abendstunden geboten. Der ÖAMTC gibt Tipps, was bei einem Zusammenstoß zu tun ist. Weiterlesen ⮕

Herbst- und Drachenfest in Ravelsbach: Großer Spaß für Kinder und ErwachseneDas Herbst- und Drachenfest des Vereins ravelsbach.kultur war ein großer Erfolg. Über 50 Kinder nahmen am Drachensteigwettbewerb teil und hatten viel Spaß. Sarah und Anna-Bella Frasel, Antonia Schrack, Alexander Zwinz und Gustav Haupt wurden als Gewinnerkinder ausgezeichnet. Weiterlesen ⮕

Gartenarbeiten im Herbst: Das ist jetzt zu tunNach dem Sommer ist der Gedanke an den Frühling noch weit weg. Doch jetzt im Herbst legt man den Grundstein für das neue Jahr – und den neuen Garten. Weiterlesen ⮕

Start für den Kindergartenzubau in LilienfeldIm Herbst 2024 soll die neue Kindergartengruppe und die Kindertagesbetreuungseinrichtung fertig sein. Weiterlesen ⮕

Österreich kämpft um seine Existenz und SelbständigkeitÖsterreich, ein Land mit 6 3/4 Millionen Einwohnern, kämpft energisch und zielbewusst um seine Existenz und Selbständigkeit. Das Land möchte sich nicht mit den Lasten anderer abfinden und strebt nach einem unabhängigen Österreich. Die Politik des Kanzlers Dr. Dollfuß wird als der richtige Weg angesehen, um Österreich voranzubringen und gleichzeitig eine Vorposten des Deutschtums zu bleiben. Weiterlesen ⮕