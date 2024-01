Österreich: Neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz vorgestellt

Die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat einen Entwurf für das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vorgelegt. Das Gesetz sieht vor, dass Verteilernetzbetreiber Ausbaupläne vorlegen müssen und der Netzzugang von Sonnen- und Windkraftwerken gefördert wird. Zudem sollen die Rechte zur Strom-Eigenversorgung gestärkt werden. Das neue Gesetz soll die neun Landesgesetze ersetzen.





