Österreich mit Campbell in Altach NEU Das Frauen-Nationalteam steht vor dem ersten Duell in der UEFA Women´s Nations League gegen WM-Teilnehmer Portugal in der Cashpoint Arena in Altach (27.10., 18:00 Uhr, präsentiert von Raiffeisen).

Auch ÖFB-Teamkapitänin Sarah Puntigam setzt beim Duell mit der"Seleção das Quinas" einmal mehr auf die Unterstützung des Publikums: „Man hat beim Spiel gegen Frankreich in Wien gesehen, was eine gute Stimmung ausmacht und wie sehr es uns Spielerinnen pushen kann. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir es in Altach geschafft haben, das Stadion gut zu füllen und ich hoffe, dass auch die restlichen Tickets noch abgesetzt werden.

Ein „umkämpftes Spiel“ im ersten Aufeinandertreffen mit der Elf von Cheftrainer Francisco Neto erwartet auch Teamchefin Irene Fuhrmann: „Wir haben das klare Ziel ausgerufen, die Liga A in der Nations League halten zu wollen und dafür alles zu investieren. Dementsprechend müssen wir in diesen beiden Spielen gegen Portugal möglichst viele Punkte holen. Damit uns das gelingen kann, braucht es eine geschlossene Teamleistung. headtopics.com

Resttickets sind noch über den Online-Ticketshop des SCR Altach sowie zu den Geschäftszeiten in der SCRA-Geschäftsstelle erhältlich. Je nach Verfügbarkeit sind auch Resttickets am Spieltag an der Abendkassa zu erwerben.

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/11/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/29/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/100/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/95/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/66/9) headtopics.com

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Die ersten Sechs im direkten DuellWährend Markgrafneusiedl auf Spitzenreiter Angern trifft, gastiert Verfolger Strasshof bei der SG Dürnkrut/Jedenspeigen. Die Bezirkshauptstädter müssen nach Groß-Schweinbarth. Weiterlesen ⮕

Neue Mehrzweck-Arena der Wien Holding: Geschäftsführer müssen gehenDie neue Mehrzweck-Arena der Wien Holding hat noch kein festes Konzept, aber bereits seit fünf Jahren drei Geschäftsführer. Einer muss gehen und die Jobs der anderen beiden wackeln. Das Projekt wurde aufgrund eines Formalfehlers gestoppt. Trotzdem gibt es bereits drei Geschäftsführer für ein Projekt, das noch nicht einmal ansatzweise steht. Weiterlesen ⮕

Unsicherheit um neue Mehrzweck-Arena der Wien HoldingDie neue Mehrzweck-Arena der Wien Holding hat noch kein festes Konzept, aber bereits seit fünf Jahren drei Geschäftsführer. Einer muss gehen und die Jobs der anderen beiden wackeln. Das Projekt wurde aufgrund eines Formalfehlers gestoppt. Trotzdem gibt es bereits drei Geschäftsführer für das noch nicht existierende Projekt. Weiterlesen ⮕

Herwig Straka über die Notwendigkeit einer neuen Arena für Wien und die Krise von Dominic ThiemHerwig Straka, Turnierdirektor der Erste Bank Open und ATP-Entscheidungsträger, spricht über die Bedeutung einer neuen Arena für Wien, die Krise von Dominic Thiem und die Tennisoffensive Saudiarabiens. Weiterlesen ⮕

Lilienfeld wird Schicksalsspiel für BraustädterNach dem 2:2-Remis gegen Aufsteiger Absdorf brauchen Wieselburgs Kicker im Duell mit Tabellenführer Lilienfeld einen Sieg, um noch im Titelrennen zu bleiben. Weiterlesen ⮕

Traditionsvereine kämpfen um Anschluss an SpitzenplätzeIm Duell der Traditionsvereine geht's um den Anschluss an die Spitzenplätze. Personalsorgen bei den Wiener Neustädtern. Weiterlesen ⮕