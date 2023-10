Österreich: Innenminister Karner präsentiert Details des Sicherheitsbudgets 2024

ÖSTERREICH: Innenminister Karner präsentierte weitere Details des Sicherheitsbudgets 2024 – Stärkung der Regionen, Körperkameras für Polizei und Erneuerung der HubschrauberflotteInnenminister

Gerhard Karner präsentierte am 24. Oktober 2023 in Linz gemeinsam mit Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, und Andreas Pilsl, Landespolizeidirektor von Oberösterreich, weitere Details des Sicherheitsbudgets 2024. Das Budget beträgt für das kommende Jahr 4,054 Milliarden Euro, damit stehen der Polizei rund 404 Millionen Euro mehr als 2023 zur Verfügung. Das ist eine Steigerung von elf Prozent.

Innerhalb von zwei Jahren wurde das Budget um mehr als eine Milliarde Euro erhöht.”Mit der Präsentation des Sicherheitsbudgets wollen wir ein Zeichen für die Stärkung der Regionen setzen”, sagte Innenminister Gerhard Karner. “Wir sehen uns mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Darauf reagieren wir mit einer signifikanten Erhöhung des Sicherheitsbudgets. headtopics.com

Cyberkriminalität bleibe ebenfalls ein wichtiges Thema, da sich die Kriminalität in den vergangenen Jahren verstärkt ins Internet verlagert hätte, besonders bei Betrugsdelikten sei dies zu beobachten.Stärkung der RegionenUm den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, präsentierte Karner eine Vielzahl an Maßnahmen. Zum einen sollen die Regionen gestärkt werden.

Mit der Kriminaldienstreform werden 38 Kriminalassistenzdienststellen (KADs) eingerichtet, die die Kriminalspezialistinnen und -spezialisten näher zur Bevölkerung bringen sollen. Insgesamt 700 zusätzliche Arbeitsplätze im Bereich des Kriminaldienstes sollen in den Bundesländern geschaffen werden. Auch der Verfassungsschutz soll in den Regionen mit 130 zusätzlichen Arbeitsplätzen gestärkt werden. headtopics.com

