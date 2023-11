Österreich hat das dritthöchste verfügbare Netto-Medianeinkommen in der EU

Regierungspolitiker haben zuletzt - angesichts der in Österreich über viele Monate über dem Eurozonen-Durchschnitt liegenden Inflation - stets betont, dass die Kaufkraft hierzulande durch verschiedene Maßnahmen trotzdem erhalten worden sei. Sie fühlten sich am Samstag durch eine Analyse derEurostat weist für Österreich für das Vorjahr mit 25.119 Euro die dritthöchsten real verfügbaren Netto-Medianeinkommen unter den EU-Staaten aus. 2021 waren es laut der EU-Behörde 24.450 Euro gewesen.

„Die Kombination aus kaufkraftstützenden Hilfen, gezielten Preis- und Kostensenkungsmaßnahmen beim Strom und strukturellen Maßnahmen sorgt trotz aller Herausforderungen dafür, dass das Leben für die Menschen leistbar bleibt“, kommentierte FinanzministerVor Österreich lagen in der EU laut Eurostat voriges Jahr nur Luxemburg mit 33.214 und die Niederlande mit 25.437 Euro. Aus der Alpenrepublik wird immer besonders genau auf Deutschland geblickt, wo es von 2021 auf 2022 einen leichten Rückgang von 23.336 auf 23.197 Euro gab. Beim zweitwichtigsten Handelspartner Italien gab es einen Anstieg von 17.304 auf 18.472 Euro. In Spanien, das über weite Strecken die Inflation verhältnismäßig tief und phasenweise deutlich unter jener in Österreich hielt, gab es trotzdem einen Anstieg von 16.297 auf 17.254 Euro. Das Finanzministerium hielt in diesem Zusammenhang aber fest, dass sich „Österreicher fast 50 Prozent mehr leisten können als Spanier

