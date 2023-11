Österreich gewinnt gegen Portugal in der Nations League

Am Freitag hatte Österreich in Altach Portugal mit 2:1 geschlagen. Also ließ Teamchefin Irene Fuhrmann die Startelf unverändert. Im Spielverlauf jedoch war einiges anders als vor vier Tagen. Damals hatten die Österreicherinnen die erste Halbzeit verschlafen, Portugal hatte mit ihnen Katz und Maus gespielt. Diesmal hielten die Österreicherinnen dagegen und damit das Spiel mehr als offen.

Das war ein großer Schritt zu Platz zwei in der Gruppe, der den Verbleib in Liga A der Nations League sichert.

:

KURIERAT: Österreich spielt gegen Portugal in der Nations LeagueDas österreichische Frauenfußballteam tritt in der Nations League gegen Portugal an. Das Spiel findet in der Kleinstadt Povoa do Varzim statt, wo der örtliche Männer-Klub Varzim SC in der dritten Liga spielt. Obwohl 6.000 Zuschauer erwartet werden, sind die österreichischen Spielerinnen nicht beeindruckt, da sie bereits vor größeren Kulissen gespielt haben.

Herkunft: KURIERat | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: ÖFB-Frauen besiegen Portugal: Schritt in Richtung Nations-League-KlassenerhaltDas Fuhrmann-Team bleibt damit in der Nations League auf Kurs. Man hält Portugal nach zwei Siegen in der Gruppe auf Abstand. Beim 2:1-Auswärtssieg bei teils strömendem Regen zeigte Österreich...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Tierschützer kritisieren milde Urteile bei Tierquälerei in ÖsterreichEin Tierschützer kritisiert die zu milden Urteile bei Tierquälerei in Österreich und fordert eine Erhöhung des Strafrahmens von zwei auf fünf Jahre.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

DİETAGESPRESSE: Diplomatischer Eklat zwischen Österreich und ItalienEin diplomatischer Eklat auf höchster Ebene erschüttert die Beziehungen zum Nachbarland Italien. Italien spricht von einem „Angriff auf die Kultur unseres Landes“.

Herkunft: DieTagespresse | Weiterlesen »

VORARLBERG: Starker Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen in ganz ÖsterreichIn ganz Österreich sorgt starker Schneefall für zahlreiche Verkehrsbehinderungen und Unfälle - nur das Ländle bleibt aktuell verschont. Das zeigt auch ein Blick durch die Bodensee-Livecam.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Starkregen bringt jetzt massig Schnee nach ÖsterreichStarkregen lauert am Montag über Italien und erfasst in der Nacht auf Dienstag Österreich. Im Gepäck hat die Wetterlage einen Kältesturz und Schnee.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »