Österreich führt landesweites Klima-Ticket ein

Dieser Erfolg zeige, dass"die Menschen in Österreich klimafreundlich unterwegs sein wollen", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Gerade in einer Zeit,"in der uns Russland mit Gaslieferungen erpresst, in der die Menschen enorm unter der Teuerungswelle leiden, in der die Klimakrise weiter voranschreitet, sind leistbare öffentliche Verkehrsmittel besonders wichtig", hieß es. Mit dem österreichweiten Klima-Ticket ist man demnach für 1.

Weiterlesen:

Vorarlberg »

Grüne Ministerin gibt 23.000 Euro für Klima-Tattoos ausMit der Tattoo-Aktion für ein Gratis-Klimaticket sorgte sie im Sommer für Aufsehen. Jetzt bekommt Ministerin Gewessler dafür die Rechnung präsentiert. Weiterlesen ⮕

Gewessler gibt 23.000 Euro für Klima-Tattoos ausMit der Tattoo-Aktion für ein Gratis-Klimaticket sorgte sie im Sommer für Aufsehen. Jetzt bekommt Ministerin Gewessler dafür die Rechnung präsentiert. Weiterlesen ⮕

Klima-Chaoten verletzten einen Beamten! Drei AnzeigenMit gezielten Störaktionen trat die 'Letzte Generation' bei der Sitzung im Landtag St. Pölten auf. Es setzte 3 Anzeigen, ein Polizist wurde verletzt. Weiterlesen ⮕

Theresa Mai stellte nachhaltige Tiny-Häuser vorDie Unternehmerin sprach auf Einladung der Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal über grünes bauen und wohnen. Weiterlesen ⮕

Sturmflut in Schleswig-Holstein: Tausende Menschen evakuiertDie Sturmflut hat in vielen Städten Schleswig-Holsteins schwere Schäden verursacht. Tausende Menschen mussten evakuiert werden und es gab mehrere Deichbrüche. Weiterlesen ⮕

Täter auf der Flucht:Schütze tötet mindestens 22 Menschen im US-Bundesstaat MaineBei mehreren Schusswaffenangriffen im US-Bundesstaat Maine sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 22 Menschen getötet worden. Zudem gab es bis zu 60 Verletzte. Der Schütze befand sich auf der... Weiterlesen ⮕