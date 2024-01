Österreich: Bürokratisches Detail verhindert Kostenersatz für klinisch-psychologische Behandlungen

Österreich skurril: Seit 1. Jänner haben Patientinnen und Patienten gesetzlichen Anspruch auf klinisch-psychologische Behandlungen. In der Praxis scheitern die Anträge an einem bürokratischen Detail. Die Kasse verspricht eine baldige Lösung.Wer in Österreich krankenversichert ist, hat seit Jahresanfang einen gesetzlichen Anspruch auf klinisch-psychologische Behandlungen. Klinische Psychologinnen arbeiten in Kliniken und Spitälern, aber auch in privaten Praxen.

Eine Behandlung kostet im Schnitt rund 80 Euro pro Stunde. Seit Anfang dieses Jahres ist diese Gesundheitsleistung auch im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) verankert. Drei Wochen nach der – offiziellen – Einführung können Versicherte noch immer keinen Kostenersatz für klinisch-psychologische Behandlung beantragen. Die dafür notwendigen Formulare wurden von den Sozialversicherungen schlicht nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt.Die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zeigt sich auf profil-Anfrage geständi





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hochwasser in Mitteleuropa:Überflutungen und Stromausfälle: Das sind die Prognosen für ÖsterreichIn Mitteleuropa kommt das Wetter nicht zur Ruhe. Niedersachsen ist besonders betroffen. Braunschweig bereitet sich auf eine Flutwelle vor. Auch in Österreich sind kleinräumige Überflutungen möglich.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Kluft zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern in ÖsterreichLaut dem Bericht „Familien in Zahlen“ der Uni Wien gibt es nach wie vor eine Kluft zwischen der Erwerbstätigkeit von Müttern und Vätern. Im Jahr 2022 wurde mehr geheiratet als im Jahr zuvor, gleichzeitig kamen weniger Kinder zur Welt. Das zeigt der jährliche Bericht „Familien in Zahlen“ des Österreichischen Instituts für Familienforschung auf.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Pro-Zionisten-Selbstverteidigungs-Welle in ÖsterreichDas Video von Alon Ishay (links) ging auf Twitter viral, das Instagram-Posting der Students for the Palestinian Cause in Austria (rechts) Fotos: Twitter, Instagram

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Ukrainerinnen in Österreich: Geflüchtet, um zu bleibenSeit bald zwei Jahren suchen Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich Schutz. Auch Alisa Khokhulya sah ihr Exil monatelang nur als Übergangslösung. Nun sagt sie wie viele Vertriebene: „Wir bleiben.“ Österreich macht es ihnen nicht leicht.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Wartedilemma: Ukrainische Flüchtlinge in ÖsterreichJe länger der Krieg dauert, umso drängender wird die Entscheidung: Möchte man in Österreich bleiben oder wieder nach Hause? Wir nennen das Wartedilemma.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Inflation und Unzufriedenheit in ÖsterreichDie Inflation ist hoch – genauso die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Dieser Mix befördert offenbar populistische Forderungen wie jene nach einem Bankomaten pro Gemeinde. Aus diesem und anderen Projekten wurde nichts.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »