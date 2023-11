Österreich besiegt Deutschland mit 2:0 im Länderspiel

Was für ein Auftritt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft! Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick zwang den großen Nachbarn Deutschland am Dienstag im ausverkauften Happel-Stadion mit 2:0 in die Knie. Marcel Sabitzer (29.) und Christoph Baumgartner (73.) erzielten die Treffer für Rot-Weiß-Rot.Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat das Länderspieljahr mit einem prestigeträchtigen Sieg abgeschlossen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Dienstag vor 46.

000 Zuschauern im Wiener Happel-Stadion einen 2:0-Erfolg über Deutschland, Torschützen waren Marcel Sabitzer (29.) und Christoph Baumgartner (73.). Bei den Gästen sah Leroy Sane nach einer Tätlichkeit gegen Philipp Mwene die Rote Karte (49.).Die Truppe von Ralf Rangnick brachte es damit 2023 auf sieben Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Das DFB-Team hingegen kassierte die zweite Niederlage in Folge und verlor auch zum zweiten Mal en suite gegen den kleinen südlichen Nachbar





krone_at » / 🏆 12. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Österreich verliert gegen Deutschland beim Deutschland CupDas Österreichische Eishockey-Nationalteam verlor das Duell mit dem Gastgeber beim Deutschland Cup mit 3:5.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Deutschland: Weiter Kontrollen an Grenze zu ÖsterreichDeutschland will weiter die 'Binnengrenzkontrollen aufrechtzuerhalten'. Betroffen sind die Landesgrenzen zu Österreich, Schweiz, Polen und Tschechien.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Experte tobt! Wir zahlen 1.000 € zu viel im SupermarktDie Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) über die Lebensmittelpreise in Österreich schlägt nun hohe Wellen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

2200 Unternehmen befragt:Lebensmittelpreise: Behörde will am Freitag den Prüfbericht vorlegenDie Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde zu Lebensmittelpreisen ist die größte Untersuchung, die die Behörde je durchgeführt hat.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Schwere Vorwürfe: Was wussten die Fotografen, die die ersten Bilder vom Hamas-Angriff schickten?Wieso waren so rasch Bilder vom Grenzübertritt der Hamas-Terroristen verfügbar, fragt die Plattform „Honest Reporting“ und findet auch ein Foto eines der Fotografen mit dem Hamas-Drahtzieher. Die...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Österreich stimmt gegen UN-Resolution zur Situation im GazastreifenÖsterreich hat gegen eine Resolution der UN-Generalversammlung gestimmt, die die Situation im Gazastreifen betrifft. Die Resolution verurteilt jegliche Gewalt gegen israelische und palästinensische Zivilisten und fordert die Freilassung aller illegal festgehaltenen Zivilisten. Österreich begründet seine Ablehnung damit, dass die Resolution die Terrororganisation Hamas nicht beim Namen nennt und Israel das Recht auf Selbstverteidigung verweigert.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »