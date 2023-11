Sabitzer schoss Rot-Weiß-Rot gegen erschreckend schwache Deutsche bereits in der 29. Minute in Front, Christoph Baumgartner legte in der 73. Minute das 2:0 nach. Von der DFB-Elf, die unter Julian Nagelsmann im vierten Spiel die zweite Niederlage hinnehmen musste, kam erschreckend wenig. Nicht zuletzt deshalb, weil Leroy Sane in der 50. Minute Rot sah, für eine Tätlichkeit gegen Phillipp Mwene vom Platz geschickt wurde. Im 41.

Spiel gegen den DFB feierte Rot-Weiß-Rot den zehnten Sieg, den insgesamt siebten im Jahr 2023."Ich war selbst von ihrer Leistung ein bisschen überrascht. Ich kann mich an keine Torchance von ihnen erinnern. Wir haben es sehr gut gegen den Ball gemacht", meinte der Führungstorschütze in Diensten von Borussia Dortmund."So ein Sieg ist immer etwas Spezielles. Viele von uns haben Verbindungen zur deutschen Liga. Wir wollten den Fans zum Abschied einen Sieg schenken. Wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht, war das absolut verdient. Es kann auch höher ausgehen", so Sabitzer weite





Österreich besiegt Deutschland mit 2:0Mats Hummels äußert sich nach der Niederlage gegen Österreich und bezeichnet das österreichische Team als Top-Mannschaft. Die Fans im Happel-Stadion feiern den Sieg gegen den großen Nachbarn. Marcel Sabitzer erklärt, dass das Ziel war, den Fans diesen Sieg zu schenken.

Österreich besiegt Deutschland mit 2:0 im LänderspielDie österreichische Fußball-Nationalmannschaft gewinnt mit 2:0 gegen Deutschland im ausverkauften Happel-Stadion. Torschützen waren Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner. Leroy Sane sah die Rote Karte.

