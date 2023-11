Österreich besiegt Deutschland mit 2:0

Wir müssen wissen, dass es so nicht reicht gegen Top-Mannschaften“, sagte ein zerknirschter Mats Hummels nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen Österreich. Die Analyse des DFB-Routiniers war ein Ritterschlag für das rot-weiß-rote Nationalteam, in den Augen des BVB-Verteidigers eben eine „Top-Mannschaft“, die auch „völlig verdient gewonnen hat“. Für die 46.

000 Fans im Happel-Stadion war es ein echtes Geschenk zum Jahresabschluss, was die auf Weltranglistenplatz 25 liegenden Österreicher gegen den (neun Plätze besser platzierten) großen Nachbarn auf den Platz zauberten. Genau das sei auch das Ziel gewesen, verriet Marcel Sabitzer. „Österreich gegen Deutschland ist immer etwas Spezielles, viele von uns haben eine Verbindung in die Liga. Wir wollten den Fans diesen Sieg schenken, damit das in den Köpfen hängen bleibt. Wenn wir einige Aktionen noch schöner und konzentrierter ausspielen, könnte es noch höher werden“, sagte der Klub-Kollege von Hummels. Sein Tor zur 1:0-Führung sei übrigens schon vor dem Anpfiff prophezeit worde





