Orkantief führt zu massivem Föhnsturm und Starkregen

Am Abend breitet sich der Regen auf den gesamten Westen und Südwesten aus, vor allem in Oberkärnten regnet es zunehmend intensiv und gewittrig durchsetzt.Das unbeständige und teils nasse Herbstwetter setzt sich fort. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz.at) sorgt ein Orkantief über den Britischen Inseln namens"Ciarán" am Donnerstag, zudem sorgt ein Italientief vor allem in Kärnten für kräftigen Regen.

Am Donnerstagnachmittag beginnt es am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und Oberkärnten allmählich zu regnen. Am Abend breitet sich der Regen auf den gesamten Westen und Südwesten aus, vor allem in Oberkärnten regnet es zunehmend intensiv und gewittrig durchsetzt. In der Nacht erfasst der Niederschlag weite Teile des Landes und die Schneefallgrenze sinkt bis Freitagmorgen in den Nordalpen gegen 1.200 bis 1.000 Meter bzw.

"Die Gefahr von Überflutungen und Vermurungen bleibt am Alpenhauptkamm und im Süden erhöht, an manchen Flüssen in Kärnten kann es zu Hochwasser kommen", so der Meteorologe. Auf den Bergen schneit es hingegen kräftig, im Hochgebirge kommt am Alpenhauptkamm bis zu einem halben Meter Neuschnee zusammen, aber auch in manchen Hochtälern sind am Freitagmorgen ein paar Zentimeter Schnee in Sicht.31.10. headtopics.com

