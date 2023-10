Orgelfest 2023: Das vierte und letzte Konzert in der evangelischen Kirche

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Das vierte und letzte Konzert des Orgelfestes 2023 fand in der evangelischen Kirche in der Wenzel Freygasse unter dem Titel „Toccata“ statt.

Johannes Wenk hatte bei Peter Planyavsky sein Orgelstudium absolviert und war bis 2018 Leiter des Diözesankonservatoriums für Kirchenmusik und leitet auch den Kammerchor Salto vocale. Er startete seinen Part mit Gárdonys „Hommage an Bach“. Jörg Nossek ist seit 1986 Organist in der evangelischen Dreikönigskirche und nahm unter anderem auch bei Johannes Wenk Unterricht. Er begann den musikalischen Reigen mit Kreuzpointners „Toccata à la Jazz“.

Anthony Jenner, Leiter der Kirchenmusik Sankt Augustin und des Franz Schmidt-Kammerorchesters der Musikschule, studierte am Royal College of Music in London unter anderem auch Orgel und setzte mit der „Festival Toccata“ von Fletcher den krönenden Abschluss. Fazit: Dieses interessante Programm wurde von den Besuchern sehr goutiert und mit viel Beifall bedacht. headtopics.com

