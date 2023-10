ORF-Maulkorb für Benjamin Raich bei Klima-Debatte

Der Ski-Weltcup-Auftakt der Herren wurde in Sölden vom Wind verblasen. Nach 47 Läufern entschied die Jury, den ersten Durchgang wegen starker Sturmböen abzubrechen. Bitter für ÖSV-Star Marco Schwarz, der in Führung lag, aber am Ende ohne Punkte die Heimreise antreten musste."Ende Oktober ist es im Normalfall relativ stabil in Sölden, aber beim Wetter kann man es nie so genau sagen, es wechselt sehr stark", analysierte Benjamin Raich die Absage im ORF.

Raich schilderte seine Sicht der Dinge."Es wäre zu schön, wenn der Skisport am Klimawandel schuld wäre. Ich glaube aber, dass es genau umgekehrt ist. Wir sind eher die Leidtragenden. Wir müssen uns natürlich auch auf die Hinterbeine stellen und unseren Teil beitragen", meinte der Doppel-Olympiasieger.) und schießen sehr scharf. Aber man sollte die Relation sehen.

"Mir ist es einfach wichtig, dass man sieht, dass es vier, fünf, sechshundert Gletscher in Österreich gibt und wir auf zehn Skifahren. Wir spielen nur eine kleine Rolle", schließt der einstige Ski-Superstar das Thema ab. headtopics.com

