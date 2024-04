ORF-Gehälter: Kratky mit 443.000 Euro Spitzenverdiener

Kratky, der ehemalige Generaldirektor der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), findet sich ganz oben auf jener Liste an Gehältern, die der ORF am Wochenende offiziell gemacht hat. Laut ORF sind die im Vorfeld geäußerten 'Befürchtungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Gehälter leider eingetreten': Kratky sehe sich seit dem Wochenende mit 'nie dagewesenen persönlichen Beschimpfungen und Drohungen konfrontiert'. Dass die Transparenzbeauftragung bezüglich Spitzengehältern für den ORF gerade im Wahljahr polarisiert, war erwartbar. Seit der Veröffentlichung nützen die Parteien diese Liste für entsprechende Aussendungen. Kratky ist mit einem Jahresbrutto von 443.000 Euro Spitzenverdiener, noch vor dem ORF-General Roland Weißmann. Die Emotionen, die diese Gehälter bei der Bevölkerung auslösen, sind nicht überraschend - weniger groß in der Debatte sind die wirtschaftlichen Maßstäbe in der Unterhaltungsbranche.

ORF, Gehälter, Kratky, Spitzenverdiener, Österreich, Wahljahr