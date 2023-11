ORF-Chaos! Elfer-Krimi nicht live, Werbung statt Rapid

Salzburg und der LASK zitterten sich am Mittwochabend erst im Elfmeterschießen ins Viertelfinale. Der Serienmeister stand in Hartberg kurz vor dem vorzeitigen Aus. Österreichische Fans sahen den Showdown vom Punkt aber nicht live.Während die"Bullen" in der Oststeiermark im Elfmeterschießen waren, sahen die Zuschauer in der Cup-Konferenz auf ORF eins das Elfern zwischen dem LASK und Zweitligist Kapfenberg.

Die Linzer setzten sich im Thriller durch. Dann schaltete der ORF nach Hartberg, verkaufte das bereits beendete Match ebenfalls als Live-Krimi. Donis Avdijaj verschoss für Hartberg. Salzburg stieg auf. Mit einem Blick auf das Smartphone oder in den ORF-Teletext war die Spannung zu diesem Zeitpunkt aber längst dahin …Schräg: Dabei hatte der Live-Kommentar das Ende der Partie bereits viel früher angekündigt."Ein Rechenfehler" hatte für Verwirrung gesorgt.

Klar aufzulösen ist: Die vor dem Spiel gezeigten Aufstellungen stimmten jedenfalls nicht. Bei Salzburg spielte Andreas Ulmer wie üblich links, Amar Dedic rechts in der Verteidigung. Bei Hartberg wirbelte Dominik Prokop wie gewohnt im offensiven Mittelfeld, nicht wie eingezeichnet rechtshinten. headtopics.com

Thiem gewinnt Krimi gegen WawrinkaDer Niederösterreicher setzte sich im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Champions gegen den Schweizer durch. Die Partie endete in der Nacht auf Dienstag erst um 2:22 Uhr. Auf Thiem wartet nun der Titelverteidiger Holger Rune. Weiterlesen ⮕

ORF ändert am Wochenende überraschend das TV-ProgrammIn Erinnerung an Elmar Wepper schiebt der ORF drei seiner Filme ins Wochenend-Programm am 4. und 5. November 2023. Weiterlesen ⮕

In Andenken an Elmar Wepper: ORF zeigt drei Filme des SchauspielersDer deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Der ORF zeigt am Wochenende drei Filme des Schauspielers als Hommage. Weiterlesen ⮕

Armin Wolf überrascht ORF-Zuseher mit Grusel-KostümDer für kuriose Verabschiedungen bekannte ZiB-Moderator ließ es sich auch zu Halloween nicht nehmen, sein Kostüm zu präsentieren. Weiterlesen ⮕

Schnee-Chaos, Wintersperren – hier ist Österreich weißEin Tief hat dem Süden Österreichs ordentlich Neuschnee beschert. Der ÖAMTC warnt: In höheren Lagen bleiben Fahrzeuge hängen, Straßen sind gesperrt. Weiterlesen ⮕

Massives Wetter-Chaos in ÖsterreichHängengebliebene Fahrzeuge, Kettenpflichten, Erdrutsch auf der A13, Wintersperren: Der ÖAMTC warnt vor einem massiven Wetter-Chaos in Österreich. Weiterlesen ⮕