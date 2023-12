ORF.at wird eingestellt

Die Redaktion gibt einen schweren Verlust bekannt: ORF.at * 24.07.1997 † 31.12.2023 Die beliebte blaue Seite wird in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags nach langem, qualvollem Hickhack von den Besitzern eingeschläfert, friedlich vom Netz gehen und durch eine zusammengestutzte Mini-Version ersetzt, die den Vorgaben des neuen ORF-Gesetzes entspricht.

Dieses schreibt eine Beschneidung der Artikelanzahl um fast zwei Drittel vor und zwingt den ORF, aus der blauen Seite de facto einen YouTube-Kanal zu machen. Österreich wird nie wieder so sein wie zuvor. Die blaue Seite, wie wir sie kennen, verlässt uns. Ab 1. Jänner dürfen nur mehr 350 Textmeldungen pro Woche erscheinen, 70 Prozent des Gesamtangebots müssen aus Videobeiträgen bestehen, die Begleittexte dazu dürfen nicht länger sein als dieser eine Absatz hier. Überprüft wird das von einer eigenen Buchstabenzähl-Redaktion. Erkämpft hat diese Beschneidung nach jahrelangem Druck der Verband Österreichischer Zeitungen, kurz VÖZ. Den Zeitungen ist OR





