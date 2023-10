Optimistischer Ausblick für die Fertighausbranche

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Christian Murhammer bleibt optimistisch: „Es sieht so aus, als könnten wir bald wieder das Niveau vor Pandemie und Krieg erreichen.“ie Fertighausbranche hat in den letzten Jahren ein Wellental durchschritten: Verkaufszahlen, die alle Erwartungen übertroffen haben, gab es dabei ebenso wie drastische Rückschläge. Die NÖN sprach mit Christian Murhammer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertighausverbandes, über die aktuelle Situation am Markt.

NÖN: Herr Murhammer, der vergangene Herbst hat den Fertighausproduzenten einen deutlichen Auftragsrückgang beschert. Geht es jetzt wieder aufwärts? Christian Murhammer: Der Einbruch war sehr stark, das vierte Quartal 2022 war das schlechteste der letzten zehn Jahre. Verglichen mit dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre gingen die Aufträge um 65 Prozent zurück! Aber die neuesten Zahlen deuten auf jeden Fall darauf hin, dass es wieder besser wird: Im ersten Quartal 2023 konnten wir wieder eine Steigerung bei den Aufträgen verbuchen, die eingelangten Bauaufträge nahmen um 37,2 Prozent zu. headtopics.com

Auch die seit knapp einem Jahr geltenden strengen Kreditvergaberegeln haben sich nicht gerade positiv auf die Verkaufszahlen ausgewirkt … Murhammer: Ja, das hat viele Baufamilien verunsichert und manchmal dazu geführt, dass das Bauvorhaben nicht nur verschoben, sondern gleich ganz aufgegeben worden ist. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass diese „Handbremse“ bei der Finanzierung gelöst wird, weil die ersten Lockerungen der Verordnung noch nicht ausreichen.

