Open Doors am Nationalfeiertag zu 160 Jahren Feuerwehr Wels

Die Feuerwehr der Stadt Wels hat am Nationalfeiertag zum 160-Jahr-Jubiläum zu Open Doors eingeladen. Feuerwehrbegeisterte aller Altersklassen statteten der Feuerwehr einen Besuch ab.

Ein Tag der offenen Tür für alle Welserinnen und Welser und darüber hinaus fand am Donnerstag bei der Feuerwehr der Stadt Wels statt. Dieser wurde zum heurigen 160-Jahr-Jubiläum in einem würdigen Rahmen gestaltet. Neben einem Kinderprogramm mit Geschicklichkeitsspielen, kulinarischer Versorgung, einer Fahrzeugschau von einst bis jetzt gab es auch für alle Interessierten hilfreiche Tipps rund um Brand- und Zivilschutz.am 26.10.

