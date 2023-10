Opel Corsa: Neue Elektroversion mit 156 PS und bis zu 402 km Reichweite

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Neuer Corsa: Optisch reiht er sich nun ins Familien-Design ein. Die neue zusätzliche Elektroversion hat 156 PS und bis zu 402 Kilometer Reichweite.ehr als bloß eine optische Auffrischung hat Opel dem Corsa verordnet. Der Diesel ist passé. Neu ist eine stärkere Elektroversion mit 156 PS. Nächstes Jahr wird um ein Benziner-Mildhybridsystem ergänzt.

Die große Veränderung hatte 2019 stattgefunden. Nach fünf Generationen seit 1982 – von A bis E – wurde der Corsa in gewissem Sinn neu erfunden. Als Vollmitglied der Stellantis-Gruppe (damals noch PSA) basiert der Rüsselsheimer seither auf französischer Plattform und Antriebstechnik. Das Design blieb eigenständig, im Stil des Vorgängers, die neu formierte Bordmitgift wurde à la Rüsselsheim interpretiert und arrangiert, ebenso Fahrwerk und Lenkung. headtopics.com

Das gilt auch für die aktuelle Überarbeitung, die optisch als Neuaufstellung rüberkommt. Denn passé ist die ererbte Rundlichkeit, der Corsa schaut nun auch quasi aus einem Visier, Vizor heißt die aktuelle Opel-Designsprache. Die ist von vorne bis hinten frei von Chrom-Schmuck, soll sich an den Manta anlehnen und wurde in München, im Rahmen der IAA Mobility, im September erstmals hergezeigt.

Was dem Corsa jetzt fehlt, ist ein Diesel im Antriebsprogramm, die Nachfrage hatte sich in Grenzen gehalten. Der 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner bleibt, mit 75 oder 100 oder 130 PS. Im Laufe des kommenden Jahres kommen zwei Varianten eines Mildhybrid-Ottos hinzu – einmal mit 100 PS, einmal mit 136 PS.Ab sofort. Ab 18.499 Euro für den 1,2-Liter-Benziner (75 PS), ab 33.999 Euro für den BEV mit 136 PS, ab 38.199 Euro für den Long-Range-BEV mit 156 PS (jeweils Listenpreise). headtopics.com

