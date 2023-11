OP im Ausland: 28-Jährige will 73.000 Euro von Kasse

In der Hüfte von Oleande M. (28) breitete sich eine Infektion aus, doch österreichische Ärzte wollten die Prothese nicht tauschen.Gesundheit ist das höchste Gut, heißt es. Offenbar aber nicht, wenn es um Kosten geht. Das Vertrauen von Oleande M. (28) in das österreichische Versicherungssystem ist jedenfalls erschüttert.

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Nach 57 Ehejahren musste ein Beamter den Tod seiner Frau in NÖ mitansehen:"Sie wurde vom Pkw wie ein Hase umgemäht, lag da, als würde sie schlafen."28.09.2023: Deadline steht – wer sich später meldet, zahlt GIS-Strafe.26.09.2023: Hirscher:"Ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle".Mit einer neuen Initiative unter Leopold Figls Slogan"Glaubt an dieses Österreich" will Kanzler Karl Nehammer für mehr Zuversicht im Volk werben. headtopics.com

„Als die Ärzte mir das mit der Amputation gesagt haben, war es ein Schock. Das war schlimmer, als der Tag, an dem ich vom Tumor erfahren habe“Doch für die Grazerin kam eine Amputation auf keinen Fall in Frage:"Als die Ärzte mir das gesagt haben, war es ein Schock. Das war schlimmer, als der Tag, an dem ich vom Tumor erfahren habe. Da hatte ich wenigstens Hoffnung, dass es besser wird", erinnert sich die 28-Jährige im Gespräch mitOleande M.

Seit der zweiten OP kann die junge Frau nur mit Unterstützung von Krücken gehen, nicht länger als eine Stunde lang sitzen:"Es geht mir aber gut, ich habe keine Schmerzen. Ich mache jetzt auch eine Physiotherapie, es geht ganz langsam voran", meint Oleande M. headtopics.com

22-Jährige baut bei Verfolgungsjagd mit Polizei UnfallEine junge Frau raste der Polizei im Zuge einer Anhaltung davon, krachte schließlich in eine Leitschiene. Die 22-Jährige hatte keinen Führerschein. Weiterlesen ⮕

Halloween-Nacht:Ei auf Auto geworfen: Lenker raubte danach 15-Jährige ausDrei Jugendliche wurden in Graz mit Messer bedroht, mussten Geld herausrücken. Abgesehen davon verlief die Halloween-Nacht in der Steiermark ruhig. Weiterlesen ⮕

Bei Purgstall: 18-Jährige ohne Führerschein flüchtete vor PolizeiMittwochmorgen entzog sich ein Pkw mit drei Insassen der polizeilichen Anhaltung auf der B25 nahe Schauboden bei Purgstall. Weiterlesen ⮕

88-jährige Frau in Bachbett in Mariastein tot aufgefundenDienstagfrüh wurde in einem Bachbett in Mariastein eine leblose Person gefunden. Weiterlesen ⮕

OMV verzeichnet im 3. Quartal GewinnrückgangDer österreichische Energiekonzern OMV verzeichnete im 3. Quartal einen Gewinnrückgang von 62 Prozent aufgrund niedriger Öl- und Gaspreise. Das bereinigte CCS EBIT sank um 62 Prozent auf 1,334 Mrd. Euro, während das bereinigte CCS-Nettoergebnis um 64 Prozent auf 431 Mio. Euro zurückging. Im Zeitraum Jänner bis September fiel das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten um 49 Prozent auf 4,592 Mrd. Euro und das CCS-Nettoergebnis um 48 Prozent auf 1,928 Mrd. Euro. Die OMV erwartet für 2023 einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von 80 US-Dollar pro Fass und einen durchschnittlich realisierten Gaspreis von rund 30 Euro je MWh. Weiterlesen ⮕

Mit nur einer Nachricht sind Tausende Euro einfach wegOpfer des Tochter-Tricks wurde ein 72-jähriger Mann in Kärnten. Er wollte seiner Tochter aushelfen, das Geld ging aber an Kriminelle. Weiterlesen ⮕