Oö: Zwei zeitkritische Türöffnungseinsätze am Allerheiligentag in Alkoven

Beim betreffenden Objekt wurde während einer Erkundung eine Frau leblos in der Wohnung gesichtet, so dass die Wohnung gewaltsam geöffnet werden musste. Die Verletzte wurde in weiterer Folge dem alarmierten Sanitätern des Samariterbundes Alkoven übergeben.

Weiterer Einsatzauftrag Noch nicht eingerückt, langte über die Landeswarnzentrale mit 14.19 Uhr der nächste Auftrag zu einer Türöffnung ein. Wieder war Einsatzort in Hartheim, nur wenige Straßen von der ersten Einsatzadresse entfernt und wiederum bestand akut Handlungsbedarf. Am Einsatzort eingelangt, hatte sich die Situation bereits entspannt und die betroffene Wohnung wurde schließlich auch von innen geöffnet.

Verkehrsunfall mit Behindertentransporter in AlkovenDie Feuerwehren in Alkoven wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße Richtung Winkeln nach Hartheim alarmiert. Ein Kleinbus war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen abgestellten Pkw sowie eine Gartenmauer geprallt. Die Businsassen blieben unverletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Weiterlesen ⮕

