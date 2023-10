Oö: Zwei Verletzte bei Autoüberschlag auf der A9 bei Ried im Traunkreis

Der Unfall passierte auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Graz zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und der Autobahnabfahrt Ried im Traunkreis. Ein Pkw kollidierte offenbar mit der Betonmittelleitschiene und überschlug sich daraufhin. Der Wagen schlitterte offensichtlich zuerst in Seitenlage über die Autobahn und kam dann am Dach liegend zum Stillstand.

Die zwei Insassen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Fahrzeug befreit, eingeklemmt oder eingeschlossen war daher entgegen erster Befürchtungen zum Glück niemand. Die Feuerwehr stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder, in weiterer Folge wurde es vom Abschleppdienst abgeholt.

Die A9 Pyhrnautobahn war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde nur am Pannenstreifen passierbar. Es bildete sich ein etwa einen Kilometer langer Stau vor der Unfallstelle.

