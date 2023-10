Oö: Verletzte Frau in Braunau mit Drehleiter von Blechdach geholt

Dabei rutschte die Frau beim Wegkehren des Laubes aus und fiel mit dem Handrücken gegen den Pfalz des Blechdaches.

Ihr Bruder verständigte sofort die Feuerwehr, da die 63-Jährige nicht mehr selbständig vom Dach hinunterklettern konnte. Die Feuerwehren Ranshofen und Braunau konnten die Frau mittels Drehleiter vom Dach bergen. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht.

Angebranntes Kochgut hat Samstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in Braunau am Inn geführtBRAUNAU AM INN. In Braunau am Inn wurde die Feuerwehr Samstagnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Angebranntes Kochgut dürfte der Auslöser gewesen sein. Weiterlesen ⮕

Verkehrsunfall nahe Nussendorf: Zwei VerletzteAuf der L7255 ereignete sich Freitagnachmittag nahe Nussendorf (Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall. Ein BKTW des Roten Kreuzes kollidierte aus noch unklarer Ursache. Beide Insassen wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Keine schweren Verletzungen. Weiterlesen ⮕

Nö: Zwei Verletzte bei Kollision zwischen Pkw und Rettungsfahrzeug bei Artstetten-PöbringARTSTETTEN-PÖBRING (NÖ): Auf der L7255 ereignete sich Freitag Nachmittag, dem 27. Oktober 2023, nahe Nussendorf (Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk) ein Verkehrsunfall. Aus noch unklarer Ursache kollidierten ein Rettungsfahrzeug und ein Pkw geneinsam. Weiterlesen ⮕

Ohne Kopftuch in U-Bahn: Vor Wochen verletzte 16-jährige Iranerin totNach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der Religionspolizei ist eine 16-jährige Iranerin Wochen nach dem ungeklärten Vorfall ihren Verletzungen erlegen. Die Schülerin starb am Samstag in einer Klinik in der Hauptstadt Teheran, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Weiterlesen ⮕

Kinder im Auto – 4 Verletzte bei Crash auf A2Die A2 musste wegen eines schweren Unfalls zeitweise komplett gesperrt werden. Es war nicht der einzige fatale Zwischenfall in der Steiermark. Weiterlesen ⮕