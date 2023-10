Oö: Sieben Feuerwehren bei Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen

LAAKIRCHEN (OÖ): Sieben Feuerwehren standen am Freitag, dem 27. Oktober 2023, bei einem Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz.

Erste Einsatzkräfte sollen bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz stehen. Am Vormittag waren Kräfte von sieben umliegenden Feuerwehren, einschließlich der betriebseigenen Feuerwehr im Löscheinsatz. Ersten Angaben nach soll sich der Brand auf einen Hackschnitzelbunker im Bereich der Brennstoffaufbereitung konzentriert haben.

Die Feuerwehr löschte von mehreren Seiten aus, mit Radladern wurden Container mit dem dampfenden Material befüllt und abtransportiert. Die B144 Gmundener Straße war im Bereich der Einsatzörtlichkeit zeitweise erschwert passierbar, die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd am Einsatzort vorbei.Meldung der Polizei Am Brennstofflagerplatz einer Firma in Laakirchen kam es am 27. Oktober 2023 gegen 3:15 Uhr zu einem Brand. headtopics.com

Dabei handelt es sich um etwa 3.000 Tonnen erhitzten Brennstoff, welcher von der Feuerwehr zerkleinert und gelöscht werden muss, da ansonsten eine erneute Selbstentzündung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis zum 28. Oktober 2023 andauern. Insgesamt sind sieben Feuerwehren mit etwa 110 Mann und 20 Fahrzeugen im Einsatz.

