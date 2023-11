Oö: Erfolgreiche Personensuche nach Halloweenparty & Kuhherde eingefangen

Drohnen & 80 Einsatzkräfte im Sucheinsatz Die Polizei alarmierte die Feuerwehrdrohnen um 4.20 Uhr. Umgehend wurden die Suchgebiete eingeteilt und zugeordnet. Im Rahmen der ersten Lagebesprechung wurde in der übergreifenden Einsatzleitung entschieden weitere Feuerwehren und die Suchhundestaffel zu alarmieren.

Nachdem die Suche zu Fuß, mit dem Feuerwehrboot Mondsee und den Drohnen gestartet wurde, konnte ein Freund mit dem vermissten Jugendlichen telefonieren. Dieser gab an, dass er sich in einem Wald verlaufen hatte. Somit wurde die Suche im Uferbereich des Mondsees abgebrochen und die Kräfte auf die Waldgebiete fokussiert. Nach einer Stunde Suche konnte der Jugendliche von den Suchtrupps in einem Wald leicht unterkühlt gefunden werden.

Entlaufene Kuhherde in Richtung Bundesstraße unterwegs Kurz nach der erfolgreichen Suchaktion in Sankt Lorenz meldete ein Notrufer, eine entlaufene Kuhherde im Ortsgebiet von Tiefgraben. Umgehend rückte die zuständige Feuerwehr Guggenberg von der positiv verlaufenen Personensuche ab und machte sich auf die Suche nach der Kuhherde. headtopics.com

Nachdem die Kuhherde anfangs nicht zu finden war, wurde die Drohnengruppe erneut alarmiert, um bei der Suche zu unterstützen. Bereits auf der Anfahrt konnten die Drohnen wieder storniert werden, da die Herde in einer Wiese gesichtet wurde.Abschnitts-Feuerwehrkommando Mondsee

Feuerwehr Jaudling lud zur HalloweenpartyMehrere Bars warteten auf die teils verkleideten Partygäste. Weiterlesen ⮕

Halloweenparty im CCA AmstettenViele Kinder waren begeistert vom gruseligen Rahmenprogramm, das als Vorfreude auf Halloween am Samstag im CCA organisiert wurde. Weiterlesen ⮕

Erfolgreiche Halloween-Nacht in LinzDie Polizei zieht Bilanz über die Halloween-Nacht in Linz. Es gab nur kleinere Zwischenfälle und Festnahmen wegen Ordnungsstörungen. Die Präsenz der Polizei und der Einsatz von Überwachungstechnologie haben sich als wirksam erwiesen. Weiterlesen ⮕

Erfolgreiche Feuerwehrübung mit AuszeichnungenUm sich dieser Herausforderung stellen zu können, bei der es zuerst theoretische Fragen zu beantworten gibt, dann Gerätekunde auf dem Programm steht und zuletzt ein praktischer Löschangriff vorzuführen ist, waren zahlreiche Übungen notwendig. Doch der große Aufwand hat sich gelohnt, denn unter der Aufsicht des Bewerter Teams angeführt von ABI d.F. Johann Stürzer konnten beide Gruppen hervorragende Leistungen präsentieren. Uns so konnte den Prüfungsteilnehmern von den Ehrengästen LFR BGM Thomas Gruber und BGM Leopold Bartsch sieben Mal das Abzeichen in Gold, zwei Mal in Silber und drei Mal in Bonze überreicht werden. Bereichsfeuerwehrverband Hartberg LikeShareTweetPinYummlyLinkedInEmailPrint Weiterlesen ⮕

Zwei Donaufähren in Niederösterreich vor WinterpauseFür zwei Donaufähren in Niederösterreich (Klosterneuburg-Korneuburg und Weißenkirchen-St. Lorenz) beginnt in den kommenden Tagen die Winterpause. Weiterlesen ⮕

25-Jähriger wurde Opfer einer Messer-Attacke in Wien-FavoritenVier Männer griffen ihr Opfer am Montagabend auf einer Parkbank an und fügten ihm am Arm Schnittverletzungen zu. Weiterlesen ⮕