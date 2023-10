Oö: Buslenker bei Reparaturarbeiten in Haag am Hausruck unter Linienbus eingeklemmt und tödlich verletzt

26.10.2023 18:59:00 / Herkunft: FireWorldAT

HAAG AM HAUSRUCK (OÖ): Tödlich endete am Nachmittag des Nationalfeiertages, 26. Oktober 2023, in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) für einen Buslenker der Versuch, selbst eine Reparatur an einem defekten Linienbus zu unternehmen.