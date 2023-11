Oö: Behindertentransporter prallt in Alkoven gegen abgestellten Pkw und Gartenmauer

ALKOVEN (OÖ): Über die Landeswarnzentrale wurden die beiden Alkovener Feuerwehren um 08.13 Uhr des 31. Oktober 2023 zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße Richtung Winkeln nach Hartheim alarmiert. “Verkehrsunfall, Behindertentransporter beteiligt” lautete die übermittelten Einsatzstichwörter.

Vor Ort zeigte sich, dass geraume Zeit zuvor und laut Aussagen von Zeugen der Lenker eines Kleinbusses am Weg Richtung Institut Hartheim plötzlich langsam nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen abgestellten Pkw (der dadurch nach vorne gestoßen worden ist) und in der Folge gegen die Gartenmauer.

Die Businsassen wurden bei dem Zwischenfall nicht verletzt, sie waren beim EIntreffen der Feuerwehrkräfte bereits abgeholt worden. Ebenso wie der Lenker, der leichte Verletzungen erlitten hat. Mit dem nachträglich an die Einsatzstelle beorderten Kranfahrzeug der Feuerwehr Alkoven wurde der auf der Gartenmauer stehende Kleinbus von dieser gehoben, auf einen Tieflader gestellt und abtransportiert.Feuerwehren in Alkoven headtopics.com

