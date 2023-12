OMV und Adnoc planen Zusammenschluss ihrer Chemie-Tochterunternehmen

Die teilstaatliche OMV und die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) sind handelseins, berichten Insider. Durch den Zusammenschluss der Chemie-Tochterunternehmen Borealis und der börsennotierten Borouge soll ein neuer Kunststoff-Riese entstehen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf mit den Plänen vertraute Personen. Bei der OMV hieß es dazu auf Anfrage des KURIER"kein Kommentar".

Anstatt gegenseitiger Konkurrenz, könnten sich Wettbewerbsvorteilen in der globalen Konkurrenz ergeben. Das neu entstehende Unternehmen soll mit etwa 30 Milliarden Dollar bewertet werden.Die OMV hält bisher 75 Prozent an der Borealis, die restlichen 25 prozent hält Adnoc. Adnoc ist aber auch Miteigentümer der OMV (siehe Grafik). Dass Verhandlungen laufen, wurde bereits vor Monaten bekannt. Der KURIER berichtete als erstes Medium darüber. Umstritten war allerdings die Frage, wer das neu entstandene Unternehmen kontrollieren würde. Die OMV strebte, soweit bekannt, eine Aufteilung mit gleich großen Anteilen und einem verbleibenden Streubesitz a





