Ölpreise steigen aufgrund von US-Angriffen in Syrien und Sorge vor Ausweitung des Gaza-Kriegs

Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf jüngste US-Angriffe in Syrien und die Sorge vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs auf andere Länder im Nahen Osten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete in der Früh 89,24 US-Dollar (84,67 Euro). Das waren um 1,31 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,29 Dollar auf 84,49 Dollar.

Gestützt werden die Ölpreise hingegen unter anderem durch eine vergleichsweise robuste US-Wirtschaft. Trotz gestiegener Zinsen hatte die US-Wirtschaft zuletzt an Fahrt gewonnen, was die Spekulation auf eine höhere Nachfrage nach Rohöl verstärkte. Am Nachmittag werden neue US-Konjunkturdaten erwartet, die an den Finanzmärkten für Impulse sorgen könnten. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune.

