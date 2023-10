Oliver Pocher setzt Podcast fort - mit Ex-Frau Sandy: 'VIEL zu besprechen'

nun doch fort - mit seiner Ex-Frau."Es gibt ab Freitag VIEL zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", kündigte der Moderator am Samstagabend bei Instagram an und postete ein Bild, das ihn mit Meyer-Wölden zeigt. Der Titel des wöchentlichen Podcasts:"Die Pochers! Frisch recycelt".

Wir würden hier gerne einen Instagram Post zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte Instagram zu.Mit seiner neuen Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (40) war Pocher von 2009 bis 2013 zusammen und auch verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Kinder.

Ötztal-Tourismus-Chef Oliver Schwarz über Sölden: „Piste ist in sensationellem Zustand“Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus, bei „Tirol Live“ zu Ski-Weltcup, der Macht der Bilder, den Aussichten für die Wintersaison und dazu, warum der Klimawandel den Sommer beflügeln könnte. Weiterlesen ⮕

Bayern: Frau droht Feuerwehr bei Kleinbrand mit Waffe und Axt → Polizei musste schießenBAYREUTH (BAYERN): Am Freitagnachmittag, dem 28. Oktober 2023, kam es in der Bayreuther Saas zu einem Feuerwehreinsatz. Als die Einsatzkräfte bedroht wurden, musste die Polizei eingreifen. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr rettet bewusstlose Frau aus verrauchter WohnungDie FF Wattens konnte aus der Wohnung einer 34-jährige Österreicherin austretenden Rauch und das Piepsen eines Rauchmelders wahrnehmen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brach die Wohnung auf und rettete die bewusstlose 34-Jährige aus der stark verrauchten Wohnung. Sie wurde anschließend in das LKH Hall gebracht. Die starke Rauchentwicklung ist laut aktuellem Erhebungsstand auf den auf dem eingeschalteten Herd stehenden Kochtopf zurückzuführen. Weiterlesen ⮕

Hund stürzt in Rom auf schwangere FrauEin Hund ist in Rom aus dem dritten Stock eines Gebäudes auf eine schwangere Frau gestürzt. Die Frau wurde schwer verletzt, der Fötus blieb unverletzt. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Die genaue Ursache des Vorfalls ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Unfall auf der Ennstalbundesstraße:Von Fahrbahn abgekommen: Frau und Mann in Minivan eingeklemmtAuto kam seitlich zum Liegen, die beiden Insassen mussten mit dem Rettungswagen beziehungsweise mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden. Weiterlesen ⮕