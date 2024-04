Oliver Jamitzky verlässt die Feuerwehrerlebniswelt

Nach drei sehr erfolgreichen Jahren verlässt Oliver Jamitzky die Feuerwehrerlebniswelt auf eigenen Wunsch. Herr Jamitzky hat in dieser Zeit maßgeblich zum Aufbau und zur Entwicklung der interaktiven Ausstellung beigetragen. Unter der Leitung von Herrn Jamitzky konnte man die Besucherzahlen von 10.000 auf über 50.000 pro Jahr steigern. Auch die Anzahl der durchgeführten Besuche von Feuerwehrgruppen, Seminaren, Events, Kindergeburtstagen und Führungen hat sich in dieser Zeit signifikant erhöht.

Seine Kreativität, seine strukturierte Aufbauarbeit und sein Engagement bei der Sponsorengewinnung haben maßgeblich dazu beigetragen, die Feuerwehrerlebniswelt als Erlebnis- und Bildungsstandort zu etablieren. Als Nachfolger tritt Michael Jung ab dem 1. April 2024 die Position des Geschäftsführers an. Herr Jung bringt eine umfangreiche Erfahrung im Freizeitbereich mit. So war er u.a. als Geschäftsführer der Muttergesellschaft des Augsburger Big Jump Parks erfolgreich täti

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FireWorldAT / 🏆 17. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schelte für Oliver Pocher nach kontroversem AprilscherzDer deutsche Comedian bekommt Kritik für die Inszenierung einer falschen Schwangerschaft mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

80 Jahre nach Hinrichtung: Platz in Innsbruck wird nach NS-Opfer Carl Lampert benanntDer Vorarlberger Carl Lampert wurde 1944 von Nazis enthauptet. Am Mittwoch befürwortete der Innsbrucker Stadtsenat einstimmig die Benennung des Vorplatzes der Pfarrkirche Mariahilf nach dem Priester, der auch in Innsbruck wirkte. Nun muss noch der Gemeinderat offiziell zustimmen.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Stallone kommt für 'Cliffhanger 2' nach Südtirol - und wohl auch nach TirolDiesen Sommer wird der Action-Superstar im Alpenraum die Fortsetzung des Berg-Actionklassikers drehen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Nach Tourengeher-Tragödie in der Schweiz: Suche nach Vermisster (28) wird eingestelltDie Suche nach dem sechsten Mitglied der Gruppe wurde bis zum 14. März 2024 fortgesetzt. Diese blieb leider ohne Erfolg, darüber informiert die Kantonspolizei Wallis.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Nach 2 Armbrustangriffen: Polizei in London sucht nach SchützenBei zwei getrennten Vorfällen wurden eine Frau und ein Mann bei einem Angriff mit einer Armbrust verletzt. Die Londoner Polizei fahndet unter Hochdruck.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Nach OP: Bushidos Tochter (2) darf endlich nach HauseAmaya, die Tochter von Anna-Maria Ferchichi und Bushido, musste aufgrund eines Abszesses operiert werden. Nun darf sie endlich nach Hause.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »