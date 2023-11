Oktoberfest nach Münchner Vorbild

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Ehrungen v.l.

Bieranstich v.l.: Bürgermeister Josef Schaden, JVP Obfrau Julia Böck, VV Stellvertreter Manuel Röhrenbacher, Ewald Grötzl, NR Lukas Brandweiner und JVP-Obfraustellvertreter Stefan Steininger rei nach dem Motto des Münchner Oktoberfestes wurde von Bürgermeister Josef Schaden und Nationalrat Lukas Brandweiner das 12. Oktoberfest in Schweiggers am Samstag mit einem Bieranstich eröffnet. Am Sonntag gab es Ehrungen.

Auch dieses Jahr veranstalteten die Junge Volkspartei Schweiggers und der Verschönerungsverein Schweiggers gemeinsam dieses Oktoberfestwochenende in der Tenne in Schweiggers. An beiden Tagen spielte die Stimmungsband „Die Dorfprinzen“ mit perfekt ausgewählten Liedern passend zum Publikum und auch kulinarisch wurden die Gäste verwöhnt. headtopics.com

Wie auch schon die Jahre zuvor, brachten die Schweigginger eine richtige Oktoberfeststimmung in die Tenne und somit kamen auch heuer sehr viele Gäste zum Feiern und Spaß haben. „Durch und durch ein gelungenes Fest bei dem man als Bürgermeister der Marktgemeinde Schweiggers einfach stolz sein kann“, so Bürgermeister Josef Schaden.

Am Sonntag wurde am Vormittag auch der festliche Rahmen für Ehrungen genutzt. Dabei wurden Mitglieder vom Verschönerungsverein vor den Vorhang geholt, die einfach Tag täglich anpacken und den Verein zu dem machen, was ihn auch ausmacht. Obmann Rudolf Bauer bedankte sich bei den Mitgliedern mit Blumensträußen und Geschenkkörben und betonte die Wichtigkeit dieser Personen im Verein. headtopics.com

